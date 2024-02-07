Tokoh Masyarakat Kampung Gedong Sebut Bazar Migor Perindo Sangat Membantu Warga

JAKARTA - Tokoh Masyarakat Kampung Gedong, H. Muhammad Zakky Imran menyebut bahwa bazar minyak goreng (Migor) murah Partai Perindo partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu sangat membantu.

Diketahui Caleg DPR RI Dapil I Jakarta (Jakarta Timur) nomor urut 1, KH. Yusuf Mansur alias Jam'an Nurchotib Mansur bersama Caleg DPRD DKI Dapil Jakarta VI, Wahyu Nur Iman di Jalan Delima RT 2/8, Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Rabu (7/2/2024) siang.

"Sangat antusias sangat terbantu dengan adanya acara seperti ini. Sangat membantu sekali warga sangat antusias. Murah banget sangat murah," kata H. Zakky.