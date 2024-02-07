Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bertemu Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo, Warga Tebet Curhat Ingin Miliki Gerobak Perindo

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |18:20 WIB
Bertemu Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo, Warga Tebet Curhat Ingin Miliki Gerobak Perindo
Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo berfoto dengan warga di sela Bazar Murah dan Cek Kesehatan Gratis Perindo di Tebet Barat, Jakarta Selatan (Foto: MPI/Selvianus)
JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo mengunjungi langsung bazar sembako murah dan pemeriksaan kesehatan gratis digelar Perindo di Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2024).

Warga senang bisa bertemu langsung Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo yang selama ini mengaku hanya melihatnya di telivisi saja. Mereka pun menanyakan prosedur memiliki gerobak Perindo.

Moment itu terjadi ketika Liliana Tanoesoedibjo memberikan sambutan di hadapan para warga Tebet Barat di sela bazar sembako murah dan pemeriksaan kesehatan gratis Perindo.

"Kami tahu bahwa ibu-ibu disini juga selalu berjuang untuk anak-anaknya pastinya ya jadi selalu kami tampung, kalau butuh bantuan kami tampung. Karena dengan suara perempuan aspirasi-aspirasi ibu-ibu juga bisa ditampung," ujar Liliana Tanoesoedibjo yang juga caleg DPR RI Dapil Jakarta 2 nomor urut 1 dari Partai Perindo.

      
