Caleg Perindo Santi Paramita Gelar Bazar Murah dan Cek Kesehatan Gratis di Bukit Duri Jaksel

JAKARTA - Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 8 dari Partai Perindo, Santi Paramita menggelar bazar sembako murah dan pemeriksaan kesehatan gratis di Lapagan Bulutangkis di Gang Damai 5, RT 5/11, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan pada Rabu (7/2/2024). Sebabnya, dia ingin mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya aspek kesehatan itu.

"Kita adakan pemeriksaan kesehatan gratis supaya masyarakat sadar kesehatan, supaya tahu ini apa kekurangan kesehatannya dia, dan kita beri suplemen ataupun obat," ujar Santi pada wartawan.

Menurutnya, kegiatan itu merupakan program Partai Perindo, yang mana memiliki visi-misi untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Sejatinya, kesejahteraan masyarakat ada banyak, hanya saja aspek paling utama berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

"Orang harus pendidikannya bagus, kesehatannya bagus, ekonominya juga baik sehingga itu baru dinamakan sejahtera. Kalau mau ekonominya bagus pekerjaan musti bagus, pekerjaan bagus musti sehat dahulu kan," tuturnya.

Begitu juga dengan adanya bazar murah, kata Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 8 dari Partai Perindo dengan nomor urut 3 untuk kertas suara anggota DPRD DKI itu, sasarannya digelar untuk membantu ekonomi masyarakat sehingga mereka bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga ekonomis dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-harinya. Setidaknya, ada 700 paket sembako yang disiapkan untuk bazar murah tersebut.

"Karena (semua kegiatan itu) memang sesuai dengan visi-misi Partai Perindo, tujuannya mensejahterakan masyarakat. Harapannya pun kegiatan ini mengena di hati masyarakat, mengena kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat bisa lebih sejahtera," katanya.

Berdasarkan pantauan, ratusan warga, khususnya ibu-ibu tampak sangat antusias mengikuti gelaran bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis yang dilakukan oleh Caleg dari Partai Perindo itu. Santi juga menyosialisasikan kertas suara pada warga, khususnya dirinya sebagai Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 8 dari Partai Perindo dengan nomor urut 3 untuk kertas suara anggota DPRD DKI, lalu Partai Perindo dengan nomor urut 16 sebagai peserta Pemilu 2024, dan Capres-cawapres bernomor urut 3 yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

(Salman Mardira)