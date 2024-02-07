Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Ganjar dan Keluarganya Nyoblos di Semarang, Ini Alasannya!

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |21:06 WIB
Ganjar dan keluarganya nyoblos Pemilu 2024 di Semarang (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo beserta istri dan anaknya Siti Atikoh dan Alam Ganjar, akan nyoblos surat suara Pemilu 2024 di Semarang, Jawa Tengah, pada 14 Februari 2024.

Ganjar Pranowo menjadi calon presiden yang melakukan pencoblosan di luar Jakarta karena dirinya memang tinggal di Semarang dan mendaftarkan diri untuk memilih untuk mencoblos di kota itu.

Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Siti Atikoh kala melakukan istighosah di Serpong, Tangerang Selatan pada Rabu (7/2/2024).

“Saya di Semarang, karena didaftarnya di Semarang,” kata Siti Atikoh.

Adapun alasan lainnya yakni agar para calon DPRD tidak kehilangan satu suara. Atikoh menyampaikan tentang saling membantu.

“Kan kalau kita pindah TPS (tempat pemungutan suara) ada kehilangan hak untuk DPRD ya, sayang kan, kita juga support teman-teman,” ucap Atikoh.

Tidak hanya itu saja, Siti Atikoh pun menuturkan bahwa dirinya yang biasa melakukan safari politik sendirian kini mulai merapat dengan Ganjar Pranowo untuk bertemu rakyat di beberapa Hajatan Rakyat dan Kampanye Akbar.

