HOME NEWS JATENG

Pesta Rakyat di Klaten, Ganjar Pranowo Sampaikan Pesan Perdamaian

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |21:42 WIB
Pesta Rakyat di Klaten, Ganjar Pranowo Sampaikan Pesan Perdamaian
Ganjar Pranowo (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

KLATEN – Suasana meriah dan penuh semangat menyelimuti Lapangan Merdeka, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, saat Pesta Rakyat Ganjar-Mahfud #32 digelar oleh Sahabat Ganjar pada Rabu 7 Februari 2024.

Acara yang berlangsung mengguncang Kabupaten Klaten dan sekitarnya dengan puluhan ribu warga yang bersatu untuk mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia di Pilpres 2024.

Salah satu daya tarik utama Pesta Rakyat Ganjar-Mahfud adalah keterlibatan aktif para pengusaha lokal dalam menyediakan booth UMKM. Distro Ganjar yang menjajakan berbagai macam merchandise Ganjar-Mahfud juga menjadi pusat perhatian, menarik pengunjung dari berbagai kalangan untuk merasakan atmosfer politik yang begitu kental.

"Merupakan suatu kebanggaan bagi kami sebagai masyarakat Klaten dapat mendukung pasangan Ganjar-Mahfud sebagai pemimpin masa depan Indonesia. Mereka adalah harapan baru bagi kemajuan bangsa dan kami siap memberikan dukungan penuh untuk mewujudkannya," ujar salah satu pengunjung yang antusias.

Deklarasi akbar ini menjadi tonggak sejarah bagi masyarakat Klaten, yang dengan antusiasme luar biasa menyambut pasangan Ganjar-Mahfud sebagai harapan baru bagi masa depan bangsa. Kehadiran mereka di tengah-tengah pesta rakyat yang diwarnai dengan konser spektakuler dari berbagai musisi ternama seperti NDX AKA, Souljah, Ga Z Vibes, Steven Pasaribu, serta penampilan hebat lainnya, semakin memperkuat semangat kebangkitan politik di daerah ini.

Ganjar Pranowo yang didampingi oleh Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa beserta rombongan juga tampak hadir ditengah-tengah keseruan Pesta Rakyat.

