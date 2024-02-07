Advertisement
HOME NEWS JATENG

Bupati Dico Dinilai Jadi Role Model Good Governance Kepala Daerah Lain

Aufi Shabirah , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |22:44 WIB
Bupati Dico Dinilai Jadi Role Model Good Governance Kepala Daerah Lain
Bupati Kendal Dico Ganindito/Antara
JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai, Kabupaten Kendal di masa kepemimpinan Bupati Dico Ganinduto telah memenuhi kebutuhan publik. Karena terbukti dengan sejumlah kebijakan yang terealisasi melalui langkah-langkah perencanaan tata kelola yang matang dan melibatkan partisipasi publik.

"Langkah-langkah yang diterapkan kelihatannya sudah melalui perencanaan yang matang dan partisipasi publik yang kuat. Karena kan ada kontrol, kendali pengawasan dari publik juga itu," kata Trubus, Rabu (7/2/2024).

Oleh karena itu, Dico kata dia bisa menjadi role model good governance pemimpin dalam membangun wilayah yang lain.

"Apa yang dilakukan oleh Bupati Kendal ini bisa menjadi icon, pemimpin daerah lainnya dengan mengambil model-model membuat kebijakan yang populis, tapi program-programnya jelas terukur dan hasilnya konkrit," kata dia.

Dia juga menilai, bahwa dalam membangun Kabupaten Kendal, kemampuan Dico sebagai kepala daerah dalam melakukan tata kelola pemerintahan yang baik telah melahirkan layanan publik yang cukup optimal. Dengan begitu, kata dia, pengawasan dan evaluasi sejumlah program-program pembangunan berjalan dengan baik.

"Biasanya kebanyakan pembangunan di daerah itu kan lemahnya di pengawasan, karena lebih cenderung membuat kebijakan, misalnya pembangunan infrastruktur kecenderungannya hanya untuk memenuhi target-target APBD," katanya.

Terkait dengan program-program pemberdayaan masyarakat, seperti menangani tingkat kemiskinan, stunting dan sebagainya juga berjalan karena ada suasana publik yang ikut mendukungnya.

"Dalam arti bahwa selain pendanaan yang memadai, berkesinambungan juga publik sendiri dilibatkan. Jadi di situ ada semacam inklusi, jadi pelibatan publik yang kuat sehingga inklusinya memenuhi standar yang telah ditetapkan," ungkapnya.

