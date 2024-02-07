5 Fakta Pelajar SMP Sukabumi Kena Bacok di Kepala hingga Punggung saat Tawuran

TAWURAN pelajar kerap terjadi di berbagai daerah, tak hanya meninggalkan korban luka. Aksi tersebut kerap memakan korban jiwa. Salah satu kejadian seperti di wilayah Kabupaten Sukabumi, sebanyak tiga SMP janjian untuk tawuran di tempat yang disetujui.

Tawuran itu terjadi di Jalan Raya Cireunghas, tepatnya di Kampung Gandasoli, Desa Cipurut, Kecamatan Cireunghas, Kabupaten Sukabumi. Berikut sejumlah faktanya:

1. Siswa MTs Kritis Kena Bacokan

Tawuran yang terjadi pada Senin 5 Februari 2024 sekira pukul 19.40 WIB tersebut, mengakibatkan seorang korban alumni yang putus sekolah dari MTs swasta di Kecamatan Sukalarang.

"Satu siswa kritis akibat luka bacokan di kepala dan bagian punggungnya," kata Kapolsek Cireunghas, Polres Sukabumi Kota, lpda Hendrayana.

“Korban sudah dioperasi di Rumah Hermina Sukaraja dan kondisinya masih kritis. Karena, ia mengalami luka sobek dibagian kepala dan luka sobek dibagian punggung, diduga akibat senjata tajam,” ujar Hendrayana.

2. Tawuran Libatkan 3 Sekolah

Aksi tersebut melibatkan 3 sekolah dari 1 MTs di wilayah Kecamatan, 1 SMP swasta dan 1 SMP Negeri di wilayah Kecamatan Cireunghas. Ketiganya janjian melalui aplikasi perpesanan untuk melakukan tawuran.

"Kejadian ini bukan yang pertama kali, sebelumnya mereka juga melakukan tawuran 3 vs 3. Namun yang sekarang, mereka sudah janjian 4 vs 4 dan mereka datang ke TKP dari tiga sekolah tersebut berjumlah sekitar 20 orang. Sehingga ada salah satu korban,” ujar Kapolsek Cireunghas, Polres Sukabumi Kota, lpda Hendrayana.