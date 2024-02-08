Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pertama Kali dalam Sejarah, Pemanasan Global Dunia Capai 1,5 Celcius Sepanjang Tahun Terakhir

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |20:26 WIB
Pertama Kali dalam Sejarah, Pemanasan Global Dunia Capai 1,5 Celcius Sepanjang Tahun Terakhir
Pemanasan global dunia capai 1,5 Celcius sepanjang tahun terakhir (Foto: EPA)
A
A
A

LONDON - Menurut layanan iklim Uni Eropa (UE), untuk pertama kalinya, pemanasan global telah melampaui 1,5C sepanjang tahun.

Para pemimpin dunia berjanji pada 2015 untuk mencoba membatasi kenaikan suhu jangka panjang hingga 1,5C, yang dipandang penting untuk membantu menghindari dampak yang paling merusak.

Pelanggaran yang terjadi selama setahun pertama ini tidak melanggar “perjanjian Paris” yang penting, namun hal ini membawa dunia lebih dekat untuk melakukan hal tersebut dalam jangka panjang.

Para ilmuwan mengatakan tindakan mendesak untuk mengurangi emisi karbon masih dapat memperlambat pemanasan.

“Meningkatkan suhu rata-rata tahunan melebihi [1,5C] adalah hal yang signifikan,” kata Prof Liz Bentley, kepala eksekutif Royal Meteorological Society, dikutip BBC.

"Ini adalah langkah lain ke arah yang salah. Namun kami tahu apa yang harus kami lakukan,” ujarnya.

Membatasi pemanasan jangka panjang hingga 1,5C di atas tingkat ‘pra-industri’, sebelum manusia mulai membakar bahan bakar fosil dalam jumlah besar, telah menjadi simbol utama upaya internasional untuk mengatasi perubahan iklim.

Sebuah laporan penting Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2018 mengatakan bahwa risiko perubahan iklim, seperti gelombang panas yang hebat, kenaikan permukaan laut, dan hilangnya satwa liar, jauh lebih tinggi pada suhu pemanasan 2 derajat Celcius dibandingkan pada suhu 1,5 derajat Celcius.

Namun suhu terus meningkat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, seperti yang ditunjukkan oleh data dari Layanan Perubahan Iklim Copernicus Uni Eropa pada tahun lalu. Periode Februari 2023 hingga Januari 2024 mencapai pemanasan 1,52C.

Grafik garis menunjukkan rata-rata suhu udara global selama 365 hari. Untuk pertama kalinya dalam catatan, suhu ini telah melampaui 1,5C sepanjang tahun ini. Suhu telah meningkat sejak tahun 1940-an, ketika pemanasan mencapai sekitar 0,2C.

Pelanggaran selama setahun ini bukanlah kejutan besar. Januari merupakan rekor bulan terpanas kedelapan berturut-turut.

