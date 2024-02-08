Megawati Hadiri Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Banyuwangi Hari Ini, Puluhan Ribu Orang Akan Hadir

BANYUWANGI - Hajatan rakyat calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kembali berlanjut di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (8/2/2024).

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri juga akan hadir dalam kampanye akbar tersebut.

Megawati bakal memboyong petinggi PDIP dalam acara 'Hajatan Rakyat Banyuwangi' di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Maron, Kecamatan Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur.

Dalam agenda tersebut, Megawati bakal melakukan orasi untuk pemenangan Ganjar-Mahfud. Kampanye tersebut akan dihadiri puluhan ribu orang.

Bahkan juga melibatkan sejumlah musisi Tanah Air, seperti Slank, Novia Bachmid, Tipe X, NDX AKA, Nabila Taqiyyah dan Rony Parulian.