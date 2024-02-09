5 Pemilu di Negara Besar Ini Paling Ditunggu di 2024, Indonesia Termasuk?

JAKARTA - Ada 5 pemilu di negara besar ini paling ditunggu di 2024, Indonesia termasuk? Tentunya, Pemilihan Umum atau pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilakukan untuk memilih calon pemimpin di tingkat pusat hingga daerah.

Hal ini dilakukan oleh beberapa negara yang menganut sistem demokrasi. Adapun, pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota legislatif serta, Presiden dan Wakil Presiden. Pesta demokrasi ini dilakukan secara berkala, setiap lima tahun.

Untuk itu ada 5 pemilu di negara besar ini paling ditunggu di 2024, Indonesia termasuk?

1. Iran

Iran memulai siklus pemilu baru yang akan selesai pada bulan Maret 2024, ketika para pemilih akan memilih perwakilan dari dua lembaga Majelis dan Majelis Ahli—yang dianggap memiliki pengaruh nyata yang kecil terhadap kebijakan negara tersebut. Serta juga memilih pemimpin negara.

Namun musim kampanye yang akan datang masih patut dicermati untuk melihat apa yang mungkin terungkap mengenai niat Pemimpin Tertinggi, yang harus memutuskan bagaimana menyeimbangkan kekhawatiran tentang rendahnya jumlah pemilih, suksesi, strategi politik reformis, dan legitimasi rezim setelah terjadinya protes massal. .

2.Meksiko

Selain Iran, Meksiko menjadi salah satu yang akan menggelar pemilu pada 2024 tepatnya di bulan Juni. Masyarakat Meksiko akan pergi ke tempat pemungutan suara pada hari Minggu, 2 Juni. Hal ini karena Meksiko memilih presiden baru setiap enam tahun. Serta masa jabatan presiden dibatasi satu kali, yaitu enam tahun.