Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

5 Pemilu di Negara Besar Ini Paling Ditunggu di 2024, Indonesia Termasuk?

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |11:53 WIB
5 Pemilu di Negara Besar Ini Paling Ditunggu di 2024, Indonesia Termasuk?
Ilustrasi pemilu (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ada 5 pemilu di negara besar ini paling ditunggu di 2024, Indonesia termasuk? Tentunya, Pemilihan Umum atau pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilakukan untuk memilih calon pemimpin di tingkat pusat hingga daerah.

Hal ini dilakukan oleh beberapa negara yang menganut sistem demokrasi. Adapun, pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota legislatif serta, Presiden dan Wakil Presiden. Pesta demokrasi ini dilakukan secara berkala, setiap lima tahun.

Untuk itu ada 5 pemilu di negara besar ini paling ditunggu di 2024, Indonesia termasuk?

1. Iran

Iran memulai siklus pemilu baru yang akan selesai pada bulan Maret 2024, ketika para pemilih akan memilih perwakilan dari dua lembaga Majelis dan Majelis Ahli—yang dianggap memiliki pengaruh nyata yang kecil terhadap kebijakan negara tersebut. Serta juga memilih pemimpin negara.

Namun musim kampanye yang akan datang masih patut dicermati untuk melihat apa yang mungkin terungkap mengenai niat Pemimpin Tertinggi, yang harus memutuskan bagaimana menyeimbangkan kekhawatiran tentang rendahnya jumlah pemilih, suksesi, strategi politik reformis, dan legitimasi rezim setelah terjadinya protes massal. .

2.Meksiko

Selain Iran, Meksiko menjadi salah satu yang akan menggelar pemilu pada 2024 tepatnya di bulan Juni. Masyarakat Meksiko akan pergi ke tempat pemungutan suara pada hari Minggu, 2 Juni. Hal ini karena Meksiko memilih presiden baru setiap enam tahun. Serta masa jabatan presiden dibatasi satu kali, yaitu enam tahun.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/18/3184879//wali_kota_uruapan_carlos_manzo_ditembak_mati-Yo8A_large.jpg
Dalang Pembunuhan Wali Kota Meksiko Ditangkap, Diduga Terkait Geng Kriminal Terkuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184803//danantara-0riX_large.jpg
Temui Prabowo, Konglomerat Rusia Jajaki Investasi Obat dan Kapal Listrik di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/18/3184559//claudia-rYox_large.jpg
Presiden Meksiko Tolak Campur Tangan Militer AS Terhadap Kartel Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/18/3184251//putin-pB9T_large.jpg
Putin-Netanyahu Gelar Pembicaraan Darurat, Ini Persoalan yang Mereka Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184088//prabowo_subianto-gqJ2_large.jpg
Prabowo: Indonesia Akan Punya Mobil dan Motor Buatan Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/18/3184021//ribuan_massa_berdemonstrasi_di_depan_istana_nasional_mexico_city-3roa_large.jpg
Ratusan Orang Terluka dalam Protes Besar Anti-Pemerintah di Meksiko, Demonstran Serang Istana Nasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement