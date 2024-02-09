Advertisement
HOME NEWS JATENG

Kronologi Anak Pidanakan Ayah Kandung di Tegal Gegara Kotoran Kucing

Yusnibar , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |14:30 WIB
Kronologi Anak Pidanakan Ayah Kandung di Tegal Gegara Kotoran Kucing
Kakek 73 dipenjarakan anak gegara kotoran kucing
A
A
A

TEGAL - Seorang anak Kurnia Trisnaningsih (KT) tega mempidanakan ayah kandungnya sendiri, Zaenal Arifin (73) gegara kotoran kucing.

Peristiwa itu bermula dari cekcok soal kotoran kucing yang berujung penganiayaan. Sang anak tega mempenjarakan bapak kandungnya yang sudah uzur dan sakit-sakitan.

Sementara itu upaya mediasi kekeluargaan pun telah dilakukan, namun masih berujung gagal.

Suasana haru pecah saat kedatangan Zaenal Arifin disambut anak-anak dan teman-temannya di Pengadilan Negeri Kota Tegal, Jawa Tengah.

Kakek 73 tahun ini harus duduk di kursi pesakitan setelah dipidanakan anak kandungnya sendiri, Kurnia Trisnaningsih (KT).

Dari cekcok tersebut, warga Jalan Mliwis, Kelurahan Randugunting, Kota Tegal itu dituduh telah menganiaya anaknya sehingga berujung laporan polisi.

Zaenal harus menghadiri persidangan kedua dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi meringankan dari istri dan tiga anaknya.

"Dalam persidangan itu semua saksi menyatakan terdakwa tidak pernah berbuat kasar terhadap anaknya dan pelapor," kata pengacara Zaenal, David Surya.

