Mahfud MD Ajak Warga Pilih Pemimpin Sesuai Hati Nurani, Tidak Terpengaruh Survei dan Berita Hoaks

SUKABUMI - Menjelang hari pencoblosan surat suara pada 14 Februari 2024 mendatang, calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menggunakan hak suaranya dan tidak golput pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 ini.

Hal tersebut dikatakan Mahfud dalam wawancara langsung usai menghadiri acara Istighosah Akbar di Alun-alun Kaum Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, pada Jumat (9/2/2024). Selain itu juga mengingatkan pentingnya memilih sesuai nurani, tidak terpengaruh survei.

Sebelumnya menghadiri acara Istighosah tersebut, calon wakil presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan, Partai Perindo, PPP dan Partai Hanura ini, melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Al Hasaniyah dan berziarah ke makam pendiri ponpes tersebut.

"Pemungutan suara tinggal 5 hari lagi, tanggal 10 hari terakhir kampanye. Saya berharap masyarakat kemudian sesudah itu masuk ke hari-hari tenang dan di hari-hari tenang itu diharapkan semua melakukan kontemplasi untuk memilih pemimpin berdasarkan hati nurani," ujar Mahfud kepada MNC Portal Indonesia.

Lebih lanjut Mahfud mengatakan, untuk menjadikan pemimpin yang benar, masyarakat harus memilih berdasarkan hati nurani masing-masing, tidak terpengaruh oleh survei, oleh berita-berita yang mungkin hoaks.

"Tetapi sebelum memilih, direnungkan baik-baik, lalu nanti tanggal 14 Februari 2024, semuanya datang ke TPS dengan penuh tanggungjawab untuk menjaga kelangsungan NKRI," ujar Mahfud.

(Awaludin)