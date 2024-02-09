Tiba di Sukabumi, Mahfud MD Ziarah Makam Mama Bintang Pendiri Ponpes Al-Hasaniyyah Cicurug

SUKABUMI - Calon Wakil Presiden nomor urut 3 dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Mahfud MD mengunjungi Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Hasaniyyah di daerah Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat (9/2/2023) pagi.

Kedatangan Mahfud adalah untuk bersilaturahmi dengan para pengasuh ponpes, sekaligus berziarah ke makam KH Muhammad Hasan Basri atau biasa disebut Mama Ajengan Bintang.

Mama Bintang merupakan ulama besar Sukabumi yang mendirikan Ponpes Al-Hasaniyyah. Berdasarkan pantauan di lokasi, Mahfud tiba sekitar pukul 09.30 WIB. Kedatangan Mahfud kemudian disambut oleh para santri dan jajaran pengasuh Ponpes Al-Hasaniyyah.

Pimpinan Ponpes Al-Hasaniyyah, KHR Rahmat Fauzi mengapresiasi niat baik Mahfud untuk mengunjungi ponpes dan berziarah ke makam Mama Bintang. Dia menilai, Mahfud telah menjunjung salah satu nilai agama, yakni memperbanyak silaturahmi.

"Karena kita punya nilai, terutama dari nilai agama. Bagi siapa yang mengaku sebagai orang yang beriman, anjuran nabi supaya memperbanyak memperluas tali silaturahim," kata KHR Rahmat.

Dia mengatakan, pihaknya juga melakukan diskusi dengan Mahfud perihal nilai-nilai kepesantrenan dan peran penting institusi pesantren dalam mencerdaskan bangsa.

"Kita bicara tentang nilai pesantren saja yang berkaitan kenegaraan. Dalam arti bahwa seperti apa posisi pesantren yang memang tidak langsung mengemban amanah undang-undang dasar, dalam arti mencerdaskan bangsa," ujarnya.

Dalam wawancaranya, dia juga menjelaskan profil Mama Bintang yang makamnya dikunjungi Mahfud.