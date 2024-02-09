Advertisement
HOME NEWS JABAR

3 Ciri Pemimpin yang Tidak Boleh Dipilih Menurut Mahfud MD

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |16:42 WIB
3 Ciri Pemimpin yang Tidak Boleh Dipilih Menurut Mahfud MD
Mahfud MD. (Foto: MPI)
SUKABUMI - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menyatakan tidak boleh memilih pemimpin yang munafik. Mahfud lalu menyebutkan apa saja ciri pemimpin munafik dalam acara Istighosah Akbar di Alun-alun Kaum Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jumat (9/2/2024).

Mahfud mengatakan, di dalam hadist disebut ‘ayatul munafiki salasun’, tanda-tandanya orang munafik itu ada tiga. Tanda tersebut yang tidak diperbolehkan oleh agama dijadikan menjadi pemimpin bahkan untuk seorang teman.

BACA JUGA:

Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud, HT : Mereka Punya Integritas dan Adil 

"Alasannya, karena orang munafik itu suka menusuk dari belakang, seperti dulu orang-orang Yahudi mendirikan masjid seakan-akan untuk orang Islam, padahal itu untuk memecah belah, di situ sudah ada masjid dibangun lagi di sana, agar jamaahnya pecah," ujar Mahfud kepada MNC Portal Indonesia.

Lebih lanjut Mahfud mengatakan, pada jaman dahulu nabi pernah melarang untuk tidak mendekati orang Yahudi yang dikenal mempunyai sifat munafik. 

 BACA JUGA:

"Kalau ngomong bohong, berjanji itu juga bohong, kalau berjanji ingkar, kalau saya anggota DPR mau buat ini, kalau saya presiden buat ini, tapi bohong, tidak masuk akal, jika dipercaya berkhianat. Itu munafik," ujar Mahfud dalam pidatonya di panggung utama acara.

