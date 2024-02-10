Puskestren Berikan Layanan Kesehatan yang Layak

SUBANG – Partai Persatuan Indonesia (Perindo) meyakini suatu negara bisa maju bila masyarakatnya sehat, karena akses terhadap fasilitas kesehatan merupakan hak seluruh warga.

Hal itu ditegaskan HT saat menyerahkan bantuan Puskestren (Pusat Kesehatan Pesantren) kepada Ponpes Al Islah, Jatireja, Subang, Jawa Barat, yang diterima langsung oleh Kyai sepuh pendiri Ponpes Abah KH Usfuri Anshori, Kamis 9 Februari 2024.

“Puskestren merupakan sebuah klinik yang didalamnya terdapat fasilitas kesehatan lengkap ber AC dengan 3 ruang rawat inap dan 1 ruang pemeriksaan. Dibuat dari kontainer 40 feet sehingga penempatannya bisa berpindah-pindah sesuai kebutuhan,” ujar HT pada laman Instagram miliknya, Sabtu (10/02/2024).

Bantuan Puskestren merupakan kerja sama antara Partai Perindo dan Yayasan Wasantara (Warga Bangsa Nusantara) yang didirikan oleh Bapak KH Said Aqil Siradj dan Hary Tanoesoedibjo.

“Puskestren ini merupakan bantuan ke-4, setelah 3 Puskestren sebelumnya diberikan kepada Ponpes Kempek dan Buntet, Cirebon, Jawa Barat dan Ponpes Tahfizhil Qur’an Daarul Huffazh, Batujaya, Karawang,”imbuh HT.

“Diharapkan Puskestren ini dapat memberikan layanan kesehatan yang layak bagi warga pesantren dan sekitarnya," ujarnya.

(Arief Setyadi )