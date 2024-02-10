Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Puskestren Jadi Model Tingkatkan Masyarakat Pesantren

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |20:59 WIB
Puskestren Jadi Model Tingkatkan Masyarakat Pesantren
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (Foto: Dok)
A
A
A

SUBANG – Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) berharap Pusat Kesehatan Pesantren (Puskestren) menjadi model peningkatan masyarakat pesantren di Indonesia.

Hal itu dipaparkan HT saat memberikan bantuan Puskestren (Pusat Kesehatan Pesantren) kepada Ponpes Al Islah, Jatireja, Subang, Jawa Barat, yang diterima langsung oleh Kyai sepuh pendiri Ponpes Abah KH Usfuri Anshori, Kamis 9 Februari 2024.

“Ini merupakan sumbangsih daripada Partai Perindo dan Yayasan Wasantara (Warga Bangsa Nusantara) yang didirikan oleh KH Said Aqil Siroj dan saya sendiri. Kami mencoba membuat pilot project,” ujar HT pada laman Instagram miliknya, Sabtu (10/02/2024).

“Saya sangat berharap Puskestren ini menjadi model bagaimana ikut membantu masyarakat pesantren di Indonesia. Bisa melayani layanan kesehatan yang baik, yang layak bagi masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa berjalan baik,” imbuhnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement