Puskestren Jadi Model Tingkatkan Masyarakat Pesantren

SUBANG – Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) berharap Pusat Kesehatan Pesantren (Puskestren) menjadi model peningkatan masyarakat pesantren di Indonesia.

Hal itu dipaparkan HT saat memberikan bantuan Puskestren (Pusat Kesehatan Pesantren) kepada Ponpes Al Islah, Jatireja, Subang, Jawa Barat, yang diterima langsung oleh Kyai sepuh pendiri Ponpes Abah KH Usfuri Anshori, Kamis 9 Februari 2024.

“Ini merupakan sumbangsih daripada Partai Perindo dan Yayasan Wasantara (Warga Bangsa Nusantara) yang didirikan oleh KH Said Aqil Siroj dan saya sendiri. Kami mencoba membuat pilot project,” ujar HT pada laman Instagram miliknya, Sabtu (10/02/2024).

“Saya sangat berharap Puskestren ini menjadi model bagaimana ikut membantu masyarakat pesantren di Indonesia. Bisa melayani layanan kesehatan yang baik, yang layak bagi masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa berjalan baik,” imbuhnya.

(Arief Setyadi )