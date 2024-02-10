Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Berikan Simulasi Pencoblosan di Cipayung: Jangan Lupa Pilih 4X4 Ya

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |23:51 WIB
Caleg Perindo Berikan Simulasi Pencoblosan di Cipayung: Jangan Lupa Pilih 4X4 Ya
Caleg Perindo Wahyu Nur Iman sampaikan simulasi pencoblosan Pemilu 2024 (Foto: M Farhan)
A
A
A

 

JAKARTA - Caleg Perindo untuk DPRD Dapil DKI Jakarta 6, Wahyu Nur Iman memberikan sosialisasi kampanye Perindo di wilayah Cipayung, Jakarta Timur pada Jumat 9 Februari 2024.

Sosialisasi tersebut dibarengi dengan bazar murah 1.000 liter minyak goreng Perindo bagi warga Jalan H.Siun RT 001/RW05 No:45, Ceger, Cipayung, Jakarta Timur.

Wahyu yang memberikan sambutan, pun ikut menjelaskan simulasi pencoblosan surat suara. Karena agenda kampanye dari partainya yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, Wahyu juga mengajarkan rumus canggih memilih kepada warga.

"Jadi ibu-ibu coblos surat suaranya itu ada rumusnya, rumusnya itu empat kali empat (4X4). Jadi empat ke kanan, lalu lihat empat ke bawah. Nah disitu ada nomor 16 ibu, Partai Perindo," terang Wahyu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
