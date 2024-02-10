Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Diduga Kelelahan, Turis China Meninggal di Long Pink Beach TN Komodo

Ponsius Econg , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |00:05 WIB
Diduga Kelelahan, Turis China Meninggal di Long Pink Beach TN Komodo
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
MANGGARAI BARAT - Seorang turis asal China meninggal dunia di Long Pink Beach, kawasan perairan Taman Nasional (TN) Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (9/2/2024).

Perjalanan wisata pria bernama Zhan Yanyang (42) itu di Labuan Bajo berakhir meregang nyawa diduga akibat kelelahan usai snorkeling di perairan Long Pink Beach.

"Mereka awalnya trip ke Padar pagi. Setelah itu ke Long Beach. Di sana, korban berenang pale life jacket. Kecapean katanya, (tapi) untung cepat ditemukan," kata Kasat Polairud Polres Manggarai Barat, AKP I Wayan Merta, Jumat (9/2/2024).

Korban datang berwisata ke Labuan Bajo bersama orangtuanya. Mereka meninggalkan Labuan Bajo pukul 09.30 dan dengan speed boat menuju Pulau Padar dan Long Pink Beach.

Korban dan keluarganya itu, demikian AKP Merta, tiba kira-kira pukul 10.30 di Long Pink Beach. Ia kemudian melakukan snorkeling di perairan pantai yang berada dii utara Pulau Padar tersebut.

