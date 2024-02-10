Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polisi Sosialisasikan Pemilu Damai ke Wisatawan di Pantai Selat Baru

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |14:15 WIB
Polisi Sosialisasikan Pemilu Damai ke Wisatawan di Pantai Selat Baru
A
A
A

PEKANBARU - Libur panjang tahun baru Imlek banyak dimamfaatkan warga untuk berwisata, salah satunya adalah wsiata Selat Baru Bengkalis, Riau. Wisata pantai ini diserbu pengunjung. Pihak kepolisian un memberikan pengamanan.

Di selah pengamanan di objek wisata, pihak polisi yakni Satlantas Polres Bengkalis juga menyosialisasikan Pemiliu. Personil Satlantas Polres Bengkalis menyampaikan pesan Pemilu Damai agar masyarakat pengunjung pantai tidak terprovokasi berita negatif saat pemilu yang bisa memecah belah.

Kegiatan Polantas Hadir di Wisata Selat Baru Bengkalis ini dipimpin Kasat Kasat Lantas Polres Bengkalis AKP Mulyana. Dia mengatakan bahwa tujuan kegiatan tersebut untuk menciptakan Kamtibmas yang kondusif di wilayah tempat tinggal masing - masing pengunjung.

"Mari kita sukseskan Pemilu 2024 mendatang dengan menjaga kondusifitas,"kata Kasat Lantas Sabtu (10/2/2024).

Mayoritas pengunjung wisata adalah masyarakat penduduk asli Bengkalis dan banyak juga pengunjung datang dari luar pulau Bengkalis. Untuk itu Sat Lantas Polres Bengkalis perlu melakukan kegiatan sosialisasi pemilu damai ini kepada masyarakat yang berkunjung di wisata pantai Selat Baru dan lapangan pasir andam dewi Bengkalis, sehingga Kamtibmas khususnya wilayah Bengkalis terjaga hingga selesainya pesta demokrasi Pemilu 2024

