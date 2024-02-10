Imbas Longsor, Jalur Tengah Semarang Blora Wilayah Gubug Hanya Satu Arah

GROBOGAN - Pasca longsor karena banjir, jalan tengah akses Semarang Blora hanya bisa dilalui satu arah. Jalur yang hanya bisa dilalui satu arah dengan sistem buka tutup itu terjadi di pasca pertigaan Gubug.

Bahkan, karena pengerjaan tambal tanggul dan perkuatan jalan beton pasca longsor, jalur tersebut terpantau macet total.

"Saya terjebak satu jam lebih. Awalnya bisa jalan meski padat merayap, tapi akhirnya terkunci total di atas tanggul pertigaan Gubug ini," ujar Andi Yoga pengendara mobil yang hendak ke Grobogan, Jumat (9/2/2024).

Sementara itu, menurut pantauan MNC Portal Indonesia dari pukul 15.20 WIB terjadi penguncian jalur lantaran pengendara mobil menyerobot dua arah menjadi tiga arah.

Hal ini membuat truk, bus dan kendaraan lain akhirnya terkunci karena sempitnya jalan menjadi tiga arah tersebut. Kondisi ini diperparah karena proses pembongkaran dan pengerukan material penambal tanggul.

Proses tersebut dilakukan tanpa ada petugas khusus pengaturan lalu lintas. Bahkan, lebih dari sejam petugas baru datang dan melakukan penguraian jalur.

"Jangan ngeyel, ayo yang rapi biarkan satu jalur jalan dulu karena buka tutup. Biar gak macet," ucap Kapolsek Gubug, AKP Sunarto mengimbau pengendara yang nekat.

Kapolsek memaparkan, dalam penguraian jalur ini diperlukan kerjasama dan kesabaran pengendara. Supaya bisa berjalan lancar dan tidak boleh ada yang menerobos karena akan berdampak pada kemacetan.