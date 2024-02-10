Cara Unik Pendukung Ganjar-Mahfud Hadiri Hajatan Rakyat Solo

SOLO - Ribuan orang memadati Benteng Vastenburg, Solo, Jawa Tengah, untuk menghadiri Hajatan Rakyat, yang merupakan acara kampanye akbar dari pasangan nomor urut tiga Ganjar Pranowo - Mahfud MD, Sabtu (10/1/2024). Dari ribuan orang, terdapat beberapa simpatisan yang datang dengan cara unik.

Bedasarkan Pantauan MNC Portal Indonesia di panggung acara, terlihat seorang pria mengecat tubuhnya dengan warna merah, dengan tulisan hitam 'Ganjar 3 Mahfud' di bagian belakang. Dia mengaku mendukung Ganjar, karena program unggulan menurutnya bagus untuk kemajuan Indonesia.

"Ya karena ada program bagus, satu keluarga satu sarjana, lalu KTP Sakti," ujar Yono di lokasi.

BACA JUGA: Jalan Slamet Riyadi di Solo Bergemuruh Teriakkan Ganjar Menang

Dia berharap, pilpres 2024 menjadi panggung bagi Ganjar-Mahfud. Sebab menurutnya dari para peserta pilpres lainnya, hanya pasangan nomor urut tiga yang mampu membawa Indonesia ke arah lebih baik dan unggul.

"Semoga pak Ganjar dan Pak Mahfud menang," sambungnya.