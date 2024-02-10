Anak Wiji Thukul Hadiri Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Solo, Tagih Janji Jokowi Temukan Ayahnya

SOLO - Fitri Nganthi Wani anak perempuan dari Wiji Thukul, penyair dan aktivis hak asasi manusia (HAM) yang diculik masa Orde Baru, hadir dalam acara kampanye akbar bertajuk Hajatan Rakyat Ganjar Pranowo -Mahfud MD di Benteng Vastenburg, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (10/2/2024). Dalam kesempatan itu dia mengucapkan rasa terima kasih sebab bisa mewakili aspirasi soal kasus HAM sang ayah.

"Tentu saja saya berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk saya bisa berbicara di hadapan banyak orang tentang kasus penghilangan paksa yang menimpa Bapak Wiji Thukul yang sampai sekarang belum juga beres. Bahkan sampai ibu sipon meninggal," kata Wani di panggung utama.

Dia lantas menyinggung janji presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan menuntaskan kasus kematian ayahnya. Namun hal tersebut belum juga direalisasikan Jokowi karena kasus pelanggaran HAM yang menimpa Wiji Thukul hingga kini belum tuntas.

"Tapi sampai sekarang kami masih mengingat janji yang pernah diucapkan oleh bapak Presiden Jokowi perihal Wiji Thukul harus ketemu kasus ini harus bisa selesai Wiji Thukul harus bisa ditemukan," katanya.