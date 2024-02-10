Puan Bicara di Panggung Hajatan Rakyat, Warga Nyanyi : Solo Bukan Gibran!

SOLO - Ribuan Warga Surakarta menghadiri kampanye akbar bertajuk Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Benteng Benteng Vastenburg, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (10/2/2024). Ribuan orang menyanyikan yel-yel kalau Solo adalah lokasi untuk kemenangan pasangan nomor urut tiga Ganjar Pranowo-Mahfud MD, bukan cawapres nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka.

Momentum itu terjadi saat ketika DPP PDI Perjuangan Puan Maharani ingin menyampaikan pidatonya. Saat puan menyapa para hadirin yang datang dengan menunjukkan salam metal, ribuan orang langsung membalas dengan yel-yel kalau Kota Solo bukan Lumbung suara Gibran.

"Solid, solid. "Solo, Solo, Solo bukan Gibran," teriak ribuan orang.

Yel-yel itu terus dinyanyikan di acara tersebut. Hingga para hadirin akhirnya mendengar pidato dari Puan Maharani.