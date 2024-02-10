Ingatkan Kejadian di Boyolali, Megawati : Pilih Pemimpin yang Mengayomi Kalian, Bukan Mengintimidasi!

SOLO - Ribuan orang yang menghadiri acara Hajatan Rakyat di Benteng Vastenburg, Solo, Jawa Tengah, berjanji kepada Ketua Umum PDI Perjuangan untuk memenangkan pasangan nomor urut tiga Ganjar Pranowo - Mahfud MD di pilpres 2024. Megawati mengatakan kalau pesta demokrasi lima tahunan sekali ini adalah ajang rakyat memilih pemimpin yang akan mensejahterakan mereka.

"Padahal pemilu ini hanyalah proses untuk mencari pemimpin yang benar, pemimpin yang benar, siapa itu? siapa itu, siapa itu, sopo, bener nih," ujar Mega dibalas teriakan 'Ganjar-Mahfud' oleh ribuan orang.

"Kalau bohong sama Ibu lalu bagaimana. Sebuah janji artinya kamu juga berjanji kepada yang di atas, kepada siapa? kepada Allah SWT, karena kita sudah diberi kesempatan dengan pemilu ini untuk memilih pemimpin terbaik supaya bisa yang namanya Indonesia makin baik, rakyatnya dicintai," sambung Megawati.

Dalam kesempatan itu Presiden ke-5 Republik Indonesia ini juga menyoroti tindakan anarkisme aparat TNI yang menganiaya relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali. Menurutnya jika rakyat salah memilih pemimpin kejadian intimidasi tersebut mungkin saja bisa terulang.