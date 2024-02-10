Advertisement
HOME NEWS JATENG

Nyanyian 'Solo Bukan Gibran, Solo Pasti Menangkan Ganjar-Mahfud' Menggema di Kota Jokowi

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |13:55 WIB
Nyanyian 'Solo Bukan Gibran, Solo Pasti Menangkan Ganjar-Mahfud' Menggema di Kota Jokowi
Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh dalam kirab budaya di Solo (Foto: MPI)
SOLO - Ratusan ribu warga Solo Raya tumpah ruah di kampanye akbar Hajatan Rakyat Ganjar Pranowo- Mahfud MD di Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu (10/2/2024).

Sejak pagi, warga berbondong-bondong ke jalanan Solo mulai dari Jalan Slamet Riyadi sampai Benteng Vastenburg. Mereka hendak mencegat rombongan kirab yang membawa Ganjar Mahfud ke Lapangan Benteng Vastenburg yang jadi pusat kampanye akbar.

Ganjar dan Mahfud tampil nyentrik dalam iring-iringan kirab budaya itu. Bersama keluarga masing-masing, Ganjar dan Mahfud menaiki gerobak sapi. Sontak saja, kehadiran keduanya menjadikan suasana gegap gempita.

"Solo, Solo, Solo bukan Gibran. Solo, Solo, Solo bukan Gibran! Solo pasti menangkan Ganjar Mahfud," nyanyian massa menyambut Ganjar-Mahfud di Solo yang dikenal sebagai kota asal Jokowi.

