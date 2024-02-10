Kampanye Terakhir di Semarang, Ganjar-Mahfud Bacakan Tiga Maklumat untuk Rakyat

SEMARANG - Kampanye akbar telah usai. Pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD --yang juga diusung oleh Partai Perindo, mengakhiri masa kampanye di Solo dan Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (10/2/2024).

Di dua kota itu, ratusan ribu masyarakat Jateng tumpah ruah. Di hadapan ratusan ribu warga Jateng saat Hajatan Rakyat di Semarang, Ganjar-Mahfud menyampaikan tiga maklumat untuk rakyat.

"Sejak November 2023, saya dan Mas Ganjar sudah keliling ke lebih dari 450 titik di seluruh Indonesia. Kami mencatat semua hal yang menjadi harapan rakyat," ucap Mahfud didampingi Ganjar.

Sejumlah masalah disampaikan, mulai dari kekhawatiran terkait masa depan demokrasi, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, lapangan pekerjaan dan lainnya.

"Untuk itu, kami memiliki tiga maklumat untuk rakyat. Ini janji Ganjar Mahfud untuk rakyat, dari hasil bertemu rakyat. Kami tidak akan mengingkari janji itu, karena sudah menghitung secara benar," ucap Mahfud.

Pertama, jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, Ganjar Mahfud akan mengerahkan seluruh jiwa dan raga untuk menjaga dan memperkuat demokrasi serta monokrasi Indonesia. Demokrasi yang mengedepankan adanya penegakan hukum, demokrasi yang berkeadilan dan demokrasi yang tidak memberi ruang pada KKN.

"Demokrasi yang bisa memastikan siapapun berhak mendapat kehidupan yang lebih baik tanpa terkecuali," imbuhnya.

Kedua, Ganjar-Mahfud berkomitmen akan menjadi pemimpin yang siddiq, amanah, tabligh dan fatonah. Pemimpin yang tunduk pada suara hati nurani dan kepentingan rakyat.

"Kami bukan pemimpin yang cacat moral, bukan juga pemimpin yang memiliki beban masa lalu. Kami akan kerahkan seluruh jiwa raga kami bagi kepentingan rakyat, bukan kepentingan segelintir orang," tegasnya.