HOME NEWS JATENG

Mahfud MD Ungkap Tiga Solusi, Berjanji untuk Majukan Indonesia

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |23:10 WIB
SEMARANG - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, mengatakan ada tiga solusi dan janji memajukan Indonesia bersama Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo. Ini bakal diterapkannya apabila terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden di 2024 mendatang.

Mahfud menyampaikan hal tersebut saatmenghadiri acara 'Hajatan Rakyat' di Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (10/2/2024).

“Oleh sebab itu, Mas Ganjar dan saya punya 3 solusi dasar sebagai janji kami. Ini janji kami jika terpilih menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024-2029,” ujar Mahfud kepada ribuan masyarakat Semarang yang hadir.

Mahfud mengungkapkan yang pertama adalah akan menjaga dan memperkuat demokrasi serta nomokrasi. Di mana, bakal menghadirkan penegakan hukum yang berkeadilan dan tidak memberikan ruang kepada korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

“Kami dengan segenap jiwa raga akan menjaga dan memperkuat demokrasi kita dan nomokrasi kita yaitu demokrasi yang menghadirkan adanya penegakan hukum yang berkeadilan. Demokrasi yang tidak memberi ruang pada korupsi, kolusi dan nepotisme. Demokrasi yang bisa memastikan siapapun tanpa peduli dia keluarga siapa. Berhak memperoleh kehidupan yang lebih baik,” ujarnya.

Selain itu, Mahfud menegaskan beraama Ganjar mempunyai komitmen untuk menjadi pemimpin yang Shiddiq (Jujur), manah (dapat dipercaya), Tabligh (menyampaikan amanah), dan Fathonah (cerdas).

“Kami bukan pemimpin cacat moral, bukan juga pemimpin memiliki beban masa lalu. Kami juga akan pastikan seluruh jiwa raga kami kerahkan bagi kepentingan rakyat, bukan kepentingan segelintir orang,” ungkap Mahfud.

