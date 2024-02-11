Polres Rohul Gelar Patroli Sinergitas Bersama Bawaslu, TNI dan Satpol PP di Masa Tenang

ROKAN HULU - Paser Pangarian, Minggu (11/2/2024), pagi ini tampak aktivitas masyarakat yang cukup lengang namun tidak menggoyahkan semangat anggota Polres Rokan Hulu untuk tetap melaksanakan tugas pengamanan tahapan Pemilu 2024.

Berdasarkan Jadwal KPU pada tanggal 11- 13 Februari 2024 adalah Tahapan Masa Tenang artinya tidak ada kegiatan-kegiatan yang berbau kampanye.

Pagi itu tampak 100 Personel Polres Rokan Hulu dipimpin langsung oleh Kapolres Rokan Hulu, AKBP Budi Setiyono. Ia melaksanakan Apel Siaga dalam Rangka Masa Tenang Bersama Bawaslu Rohul, TNI, dan Satpol PP.

"Mulai Hari ini kita sudah memasuki Tahapan Masa Tenang Pemilu 2024, Mari Kita Tetap menjaga situasi Kamtibmas hingga hari H Pungut dan Hitung Suara pada Tanggal 14 Februari 2024," kata Kapolres.

"Setelah ini kita akan melaksanakan patroli sinergitas untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang Kondusif kemudian dari rekan-rekan Bawaslu serta Satpol PP akan melaksanakan pencopotan APK tentunya kita akan kawal sehingga proses berjalan aman dan Lancar," ujar Budi.

Kapolres menekankan bahwa kepada anggota Polres Rokan Hulu bahwa Pengamanan setiap Tahapan Pemilu 2024 adalah Tanggung Jawab Penuh Anggota Polri.