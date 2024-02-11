Lepas 1.664 Personel Pengamanan TPS, Ini Pesan Kapolda Riau

PEKANBARU - Polda Riau dan jajaran mengerahkan 1.664 personel untuk mengamankan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilu 2024 di Provinsi Riau. Mereka dilepas dalam upacara di halaman Mapolda Riau, Minggu (11/2/2024).

Kapolda Riau menyampaikan bahwa momentum pemungutan suara adalah momentum tertinggi dalam negara demokrasi yaitu kedaulatan rakyat memberikan hak suara secara konstitusi.

Setiap warga negara yang berhak memilih melaksanakan pemilihan suara menyampaikan aspirasinya sesuai dengan undang-undang.

“Kita TNI-Polri ASN dan semua yang terlibat pengamanan penyelenggara Pemilu akan melaksanakan tugas, menjamin keamanan, menjamin penyelenggaraan pemungutan suara, pergeseran logistik pemilu sampai ke tempat pemungutan suara,” sebut Irjen Iqbal.

Mantan Kapolda NTB ini menyebut, pihaknya bersinergi bergandengan tangan TNI-Polri pemerintah daerah pemerintah, provinsi, bahkan seluruh elemen masyarakat yang akan bertugas seperti dari KPU, KPPS, dan seluruh TPS yang ada petugas KPPS akan melakukan kerja-kerja mulia dalam pesta demokrasi lima tahunan.

Di sisi lain, kata dia, seluruh personel akan ditempatkan di 12 kabupaten dan kota di wilayah hukum Riau. Personel Bawah Kendali Operasi (BKO) yang ditugaskan terdiri dari 943 personil PAM TPS dengan rincian Polresta Pekanbaru 136, Kampar 149, Pelalawan 110, Rohul 78, Siak 190, Inhil 110, Rohil 60, Bengkalis 70 dan Meranti 40. Kemudian ditambah 721 personel dari Brimob.

"Semua kabupaten kota kita BKO kan, ada yang 60 personel dan ada yang 30 personel. Khusus Kota Pekanbaru dan Rokan Hilir sebanyak 60 personil atau dua peleton kita BKO kan, selebihnya satu peleton," kata Irjen M Iqbal.