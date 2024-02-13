Pasar Rakyat Meriahkan Pemungutan Suara Pemilu 2024 di Polandia

WARSAWA – Warga Indonesia di Polandia antusias datang untuk memberikan suara mereka di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pemilihan umum (Pemilu) 2024 pada Sabtu, (10/2/2024). Meski diselimuti suasana musim dingin, sejak jam 8 pagi, para pemilih sudah datang untuk menyalurkan hak pilihnya di TPS yang berlokasi di KBRI Warsawa.

“Alhamdulillah, berjalan lancar, tertib dan juga penuh kehangatan,” terang Ketua PPLN Warsawa, Bahdal Ilnata.

Tak hanya dari Warsawa, Diaspora Indonesia yang datang ke TPS juga berasal dari kota lain seperti Szczecin, Gdanks, Wroclaw, Katowice, Krakow dan Poznan. Ratusan orang ini rela menempuh perjalanan ratusan kilometer untuk nyoblos di TPS.

“Berangkat dari subuh, tapi mampir jemput teman dulu di Poznan baru ke Warsawa. Makanya agak kesiangan (datangnya),” tutur Anto, salah satu Diaspora Indonesia di Polandia.

Mengantisipasi antusiasme Diaspora Indonesia, PPLN Warsawa juga mengadakan pasar rakyat sekitaran area TPS kota Warsawa. Beberapa tenan pada pasar rakyat itu menjual bakso, siomay, ayam geprek, nasi kuning, bakwan udang, tahu isi, dan beraneka ragam cemilan dan bumbu-bumbu instan khas masakan Indonesia.

“Supaya hari ini juga menjadi perayaan kebudayaan, identitas dan persatuan Indonesia. Jadi kebersamaan tetap terjaga meskipun jauh dari tanah leluluh,” tambah Ketua PPLN.