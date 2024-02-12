Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

PPLN Deen Haag Gelar Pemilu 2024 Serentak Rijswijk

Maruf El Rumi , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |20:24 WIB
PPLN Deen Haag Gelar Pemilu 2024 Serentak Rijswijk
Suasana pemilu yang dilakukan PPLN Den Haag, Belanda. (Foto: PPID)
DENHAAG – Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag 2024 telah menyelenggarakan proses pemungutan suara pada Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) di De Broodfabriek, Rijswijk, Belanda untuk WNI. Pemungutan suara pada TPSLN merupakan salah satu dari metode pemungutan suara yang diadakan oleh PPLN Den Haag selain metode Pos yang telah berlangsung sejak 10 Januari 2024.

Proses pemungutan suara di Belanda mengakomodasi sejumlah 13.162 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN), dengan rincian 11.849 Pemilih melalui TPS dan 1.313 pemilih melalui Pos.

Selain DPTLN, PPLN Den Haag juga melayani sekitar 1.671 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri (DPTbLN), dan Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri (DPKLN).

Untuk mengantisipasi tingginya animo masyarakat, PPLN menyediakan 7 TPSLN yang seluruhnya terkonsentrasi di satu tempat di gedung De Broodfabriek, Rijswijk, serta 2 TPSLN melalui Pos.

Selain itu, PPLN berkolaborasi dengan KBRI Den Haag juga mengadakan bazaar dan panggung hiburan bagi masyarakat, baik pemilih maupun para pengantar atau keluarganya.

