Jelang Pencoblosan, Polres Rohul Siagakan Pasukan dan Tingkatkan Patroli

ROKAN HULU - Dalam rangka pengamanan Pemilu 2024, Polres Rokan Hulu (Rohul) melaksanakan Apel patroli sinergitas TNI-Polri. Dalam patroli ini, para personel Korps Brimob Polri dan personil TNI di tempatkan di berbagai wilayah atau zonasi yang ada di Rohul.

Saat Apel tersebut, Kapolres Rokan Hulu AKBP Budi Setiyono menyampaikan, agar seluruh personel baik Korps Brimob Polri dan TNI dapat saling berdampingan sebagai dukungan terhadap Operasi Mantap Brata 2023-2024.

"Kegiatan ini untuk membangun narasi besar persatuan dan kesatuan, serta kemajuan bangsa di atas kepentingan kelompok, guna mengantisipasi polarisasi akibat berita hoaks, isu sara, propaganda firehouse of falsehood dan black campaign yang dilengkapi dengan satgas anti money politics serta satgas Pemilu damai," jelas AKBP Budi.

Dijelaskan AKBP Budi, Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi terbesar yang akan menjadi bukti kematangan demokrasi Indonesia dan sekaligus menjadi titik penentuan masa depan bangsa. Maka seluruh komponen bangsa tentunya harus berpartisipasi penuh guna menyukseskan pemilu 2024.

Terlebih lagi, lanjutnya, pemilu 2024 memiliki kompleksitas tersendiri karena dilaksanakan secara serentak dengan rentang waktu yang berdekatan, wilayah yang luas, geografis yang beragam serta melibatkan jumlah pemilih yang besar.

Sebagai pusat kendali, koordinasi, komunikasi dan informasi (K3I), operasi ini akan didukung oleh Command Center di tingkat Mabes Polri sampai dengan Polda jajaran.

"Melalui dukungan sarpras modern dan berbagai fitur yang ada, diharapkan command center mampu mengintegrasikan data maupun informasi, sehingga seluruh personel pengamanan di lapangan dapat terorganisir secara terpadu dari pusat hingga daerah," jelasnya.