Gempa M4,1 Guncang Kabupaten Banjar, BMKG: Pusatnya di Darat

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 4,1 mengguncang Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Rabu (14/2/2023).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 01:32 WIB.

Pusat gempa berada 3.26 Lintang Selatan (LS) - 115.12 Bujur Timur (BT), dengan pusat gempa berada di darat.

"#Gempa Dirasakan Magnitudo: 4.1, Kedalaman: 10 km, 14 Feb 2024 01:32:02 WIB, Koordinat: 3.26 LS-115.12 BT (Pusat gempa berada di darat 15 km timur laut Banjar) #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )