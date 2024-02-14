Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M4,1 Guncang Kabupaten Banjar, BMKG: Pusatnya di Darat

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |03:34 WIB
Gempa M4,1 Guncang Kabupaten Banjar, BMKG: Pusatnya di Darat
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 4,1 mengguncang Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Rabu (14/2/2023).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 01:32 WIB.

Pusat gempa berada 3.26 Lintang Selatan (LS) - 115.12 Bujur Timur (BT), dengan pusat gempa berada di darat.

"#Gempa Dirasakan Magnitudo: 4.1, Kedalaman: 10 km, 14 Feb 2024 01:32:02 WIB, Koordinat: 3.26 LS-115.12 BT (Pusat gempa berada di darat 15 km timur laut Banjar) #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
gempa Gempa Banjar BMKG
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185432/gelombang_tinggi-5Rir_large.jpg
Indonesia Dikepung Bibit Siklon Tropis Fina, Waspada Hujan Lebat hingga Gelombang Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/337/3177719/viral-6bcH_large.jpeg
Fenomena Cuaca Panas Mendidih Siang Hari dan Hujan Lebat saat Malam, Ini Penjelasan BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/340/3176637/bmkg-mtzo_large.jpg
BMKG Catat 4 Wilayah Tidak Mengalami Hujan Lebih Dua Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172578/gelombang-zLkS_large.jpg
BMKG: Waspada Gelombang Laut Tinggi Akibat Siklon Tropis Bualoi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/337/3161886/bencana-oiHU_large.jpg
Hujan Ekstrem Sejumlah Daerah, Waspada Potensi Bencana Hidrometeorologi Sepekan ke Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/337/3154618/bmkg-JS6e_large.jpg
BMKG Keluarkan Peringatan Potensi Cuaca Ekstrem di Sejumlah Wilayah Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement