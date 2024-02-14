Penumpang Kereta yang Nyoblos Pemilu 2024 Dapat Mawar dan Coklat

SURABAYA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya membagikan ratusan Bunga Mawar dan Cokelat kepada penumpang kereta api (KA) jarak jauh yang telah menggunakan hak pilihnya serta melakukan pembelian tiket menggunakan aplikasi Acces by KAI dan mencoblos Pemilu 2024.

Manager humas KAI Daop 8 Surabaya, Luqman Arif, menyampaikan, kegiatan ini merupakan apresiasi pada penumpang yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024, sekaligus peningkatan layanan kepada para penumpang KA yang telah menggunakan kereta api.

"Sebagai bentuk apresiasi dan terima kasih KAI, kami membagikan ratusan Bunga Mawar dan Cokelat di beberapa stasiun dan juga KA di wilayah Daop 8 Surabaya," ucapnya, Rabu (14/2/2023).

Luqman menambahkan, seluruh aktivitas layanan perkeretaapian berjalan lancar dan tidak ada kendala selama kegiatan kampanye maupun saat Pemilu berlangsung.

Dari sisi penumpang KA jarak jauh, okupansi penumpang mengalami peningkatan jelang dan saat pemilu 2024. Berdasar data pada Rabu 14 Februari 2024 pagi, tercatat 27.267 penumpang pada Senin 12 Februari 2024, dan Selasa 13 Februari 2024. Jumlah ini meningkat 15% jika dibanding dengan minggu sebelumnya.

"Okupansi tertinggi terjadi pada Senin (12/2/2024) di Stasiun Surabaya Pasarturi sebanyak 4.965 penumpang, kemudian Stasiun Surabaya Gubeng 3.952 penumpang, Stasiun Malang 2.856 penumpang, dan stasiun lain di Daop 8 Surabaya," tuturnya.