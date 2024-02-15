Advertisement
HOME NEWS NEWS

Serap Aspirasi Warga, Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Caleg Partai Perindo

Devi Pattricia , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |12:44 WIB
Serap Aspirasi Warga, Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Caleg Partai Perindo
Angela Tanoesoedibjo/MPI
A
A
A

 

JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital & Kreatif, Angela Tanoesoedibjo mengapresiasi seluruh calon legislatif Partai Perindo yang turun langsung ke masyarakat saat masa kampanye. Dia juga berharap Partai Perindo lolos ke Senayan.

“Kalau untuk Partai Perindo semoga lolos, di Pemilu kali ini karena menurut saya, kami udah berusaha dengan maksimal ya,” ujar Angela Tanoesoedibjo, di TPS 013 yang berlokasi di Jalan Maluku, Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) itu juga menjelaskan bahwa Partai Perindo sejak awal pencalonan telah membuka kesempatan yang luas bagi para caleg yang ingin bekerja dari hati untuk rakyat Indonesia di bawah naungan Partai yang berlambang Rajawali mengembangkan sayap itu.

“Sudah luar biasa sekali di awal kami membuka secara terbuka dengan digital untuk pencalonan caleg-caleg,"ujarnya.

"Jadi siapa saja yang memiliki hati bekerja untuk rakyat bisa mencalonkan di bawah Partai Perindo,” sambung Angela.

Halaman:
1 2
      
