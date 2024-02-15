Lolos Parliamentary Threshold, Partai Perindo Bisa Terus Berkontribusi Langsung Sejahterakan Masyarakat

JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital & Kreatif, Angela Tanoesoedibjo berharap Partai Perindo bisa lolos parliamentary threshold dalam Pemilu 2024.

Sehingga Partai Perindo bisa terus berkontribusi langsung mensejahterakan masyarakat di Indonesia.

“Kalau untuk Partai Perindo semoga lolos, di Pemilu kali ini karena menurut saya, kami udah berusaha dengan maksimal ya,” ujar Angela Tanoesoedibjo, di TPS 013 yang berlokasi di Jalan Maluku, Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) itu juga menjelaskan bahwa Partai Perindo sejak awal pencalonan telah membuka kesempatan yang luas bagi para caleg yang ingin bekerja dari hati untuk rakyat Indonesia di bawah naungan Partai yang berlambang Rajawali mengembangkan sayap itu.

“Udah luar biasa sekali di awal kami membuka secara terbuka dengan digital untuk pencalonan caleg-caleg. Jadi siapa saja yang memiliki hati bekerja untuk rakyat bisa mencalonkan di bawah Partai Perindo,” pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )