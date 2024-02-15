Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Berhari-hari Tak Pulang, Perjuangan Polisi Bawa Logistik Pemilu Lewati Jalur Ekstrem

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |17:01 WIB
Berhari-hari Tak Pulang, Perjuangan Polisi Bawa Logistik Pemilu Lewati Jalur Ekstrem
Personel Polsek Kuala Kampar mengawal logistik pemilu (Foto: Banda Haruddin Tanjung)
A
A
A

PEKANBARU - Proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS telah usai. Petugas darin Polsek Kuala Kampar kembali melakukan pengawalan logistik Pemilu.

Mereka sendiri sebagian ada yang terpaksa menginap di desa untuk proses mengamankan Pemilu.

Kapolsek Kuala Kampar AKP Rhino Handoyo menjelaskan, lokasi pengawalan logistik Pemilu lokasinya cukup jauh dan medannya ekstrem. Logistik Pemilu tidak bisa dibawa dengan kendaraan roda empat.

"Kecamatan Kuala Kampar merupakan Kecamatan yang memiliki akses jalan yang esktrem. Untuk membawa logistik Pemilu kita hanya menggunakan kenderaan roda dua," ujar AKP Rhino Handoyo Kamis (15/2/2024).

Kapolsek menjelaskan, di Desa Tanjung Sum, jumlah TPS ada 6 titik dan jumlah kotak suara 30 unit. Di Desa Sungai Solok jumlah TPS 3 titik dan jumlah kotak suara 15 kotak dan Desa Sungai Upih jumlah TPS 7 titik dan jumlah kotak suara 35 buah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
polri Pilpres 2024 Pemilu 2024
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement