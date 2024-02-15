Berhari-hari Tak Pulang, Perjuangan Polisi Bawa Logistik Pemilu Lewati Jalur Ekstrem

PEKANBARU - Proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS telah usai. Petugas darin Polsek Kuala Kampar kembali melakukan pengawalan logistik Pemilu.

Mereka sendiri sebagian ada yang terpaksa menginap di desa untuk proses mengamankan Pemilu.

Kapolsek Kuala Kampar AKP Rhino Handoyo menjelaskan, lokasi pengawalan logistik Pemilu lokasinya cukup jauh dan medannya ekstrem. Logistik Pemilu tidak bisa dibawa dengan kendaraan roda empat.

"Kecamatan Kuala Kampar merupakan Kecamatan yang memiliki akses jalan yang esktrem. Untuk membawa logistik Pemilu kita hanya menggunakan kenderaan roda dua," ujar AKP Rhino Handoyo Kamis (15/2/2024).

Kapolsek menjelaskan, di Desa Tanjung Sum, jumlah TPS ada 6 titik dan jumlah kotak suara 30 unit. Di Desa Sungai Solok jumlah TPS 3 titik dan jumlah kotak suara 15 kotak dan Desa Sungai Upih jumlah TPS 7 titik dan jumlah kotak suara 35 buah.