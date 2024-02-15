Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS YOGYA

Ketua KPPS di Kulonprogo Pingsan saat Perhitungan Suara Pemilu 2024

Kuntadi , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |13:18 WIB
Ketua KPPS di Kulonprogo Pingsan saat Perhitungan Suara Pemilu 2024
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
KULONPROGO - Proses perhitungan Pemilu 2024 masih cukup panjang dan melelahkan bagi Kelompok panitia pemungutan suara (KPPS). Di Kabupaten Kulonprogo seorang Ketua KPPS terpaksa dilarikan ke rumah sakit setelah pingsan saat memimpin perhitungan suara. 

Kasus ini dialami Suparja (40), Ketua KPPS 20 Dusun Sebatang, Hargotirto, Kokap. diduga kelelahan, Suparja pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Beruntung kondisi kesehatannya segera pulih dan selang beberapa jam kemudian bisa kembali ke TPS membersamai teman-temannya untuk melanjutkan perhitungan suara. 

"Kejadiannya semalam sempat dilarikan ke rumah sakit tetapi sudah balik. Dia kembali ikut perhitungan," Kata malik, warga Hargotirto, Kamis (15/2/2024). 

Panewu (Camat) Kokap Yulianto membenarkan adanya personel KPPS yang sempat pingsan. Menurutnya, sebelum hari H pemilu kondisi kesehatan Suparja memang kurang fit. Lantaran menjadi petugas KPPS dia tetap melaksanakan ketugasannya. 

"Malam tadi dia pingsan kemudian dibawa ke puskesmas. Saturasinya sebenarnya bagus tapi masih pusing sehingga dirujuk ke RSUD Wates, " kata dia. 

JK: Pemilu Indonesia Paling Rumit di Dunia, Kita Doakan KPPS Sehat 

Setelah mendapat perawatan di ICU kondisi kesehatannya kembali membaik dan boleh diperbolehkan pulang. 

"Saran dari media disuruh istirahat. Mungkin dia kelelahan, " ujarnya.  

Halaman:
1 2
      
