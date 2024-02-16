Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Maret Ini, Sidang Perdana Kasus Uang Tutup Mulut Donald Trump Dimulai

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |20:04 WIB
Maret Ini, Sidang Perdana Kasus Uang Tutup Mulut Donald Trump Dimulai
Sidang perdana kasus uang tutup mulut Donald Trump dimulai pada Maret mendatang (Foto: MEGA)
A
A
A

NEW YORK - Pengadilan pidana pertama terhadap mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan dimulai pada Maret mendatang. Trump diketahui terus membantah terhadap tuduhan melakukan upaya menutup-nutupi uang tutup mulut.

Pria berusia 77 tahun itu muncul di pengadilan di New York pada Kamis (15/2/2024), meminta agar persidangan tersebut dibatalkan atau ditunda.

Namun Hakim Juan Merchan tidak terpengaruh oleh argumen bahwa jadwal persidangan akan merugikan kampanye presidennya.

Trump menyebut keputusan untuk memulai persidangan pada 25 Maret sebagai sebuah "aib".

"Jelas saya mencalonkan diri lagi dalam pemilu. Bagaimana Anda bisa mencalonkan diri dalam pemilu dan duduk di gedung pengadilan di Manhattan sepanjang hari?" ujarnya di luar ruang sidang, dikutip BBC.

Pengacara Trump telah menyampaikan argumen serupa selama sidang praperadilan, namun hakim negara bagian New York mengatakan argumen tersebut tidak berdasarkan hukum dan dia hanya akan menunda karena alasan hukum.

Trump diperkirakan akan menjadi calon presiden dari Partai Republik dan menghadapi Presiden Joe Biden, seorang Demokrat, dalam pemilu pada November mendatang. Dia masih harus melalui pemilihan pendahuluan negara bagian untuk mendapatkan nominasi.

Jaksa Wilayah Manhattan Alvin Bragg telah mendakwa mantan presiden tersebut dengan 34 tuduhan penipuan. Trump dituduh memalsukan catatan bisnis untuk menyamarkan pembayaran yang dia lakukan kepada aktris film dewasa Stormy Daniels sebagai biaya hukum.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185708/donald_trump-8X9y_large.jpg
Trump Bakal Labeli Cabang-Cabang Ikhwanul Muslimin sebagai Teroris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/18/3185145/donald_trump-D0gK_large.jpg
Trump Tekan Ukraina Akhiri Perang dengan Rusia, Diberi Deadline 27 November!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/18/3185123/trump-CMv0_large.jpg
Trump Tertawa Disinggung soal Kritik ‘Fasis’ Mamdani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/18/3184913/donald_trump-nHa3_large.jpg
Trump Bantah Cabut Boikot KTT G20 di Afrika Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/18/3180755/trump-N0Dg_large.jpg
Trump: Nigeria Negara Sangat Mengkhawatirkan karena Kekerasan Terhadap Umat Kristen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/18/3179407/ktt_asean-d8Um_large.jpg
KTT Ke-47 ASEAN, Trump Puji Peran Prabowo di Balik Perdamaian Timur Tengah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement