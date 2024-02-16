Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Usai Pencoblosan, Polres Siak Beri Pelayanan Kesehatan ke Petugas KPPS dan Pengamanan

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |17:31 WIB
Usai Pencoblosan, Polres Siak Beri Pelayanan Kesehatan ke Petugas KPPS dan Pengamanan
Polres Siak beri pelayanan kesehatan ke petugas KPPS dan pengamanan (Foto: Banda H)
A
A
A

SIAK - Paska pencoblosan atau pemungutan suara Pemilu 2024 dan penghitungan suara, Kapolres Siak AKBP Asep Sujarwadi memberikan pelayanan kesehatan kepada petugas KPPS dan juga personel pengamanan dari unsur Polto, TNI serta Linmas.

Kapolres Siak perintahkan jajarannya yang berkompeten di bidang pelayanan kesehatan untuk melakukan untuk Patroli Pemeriksaan Kesehatan terhadap unsur yang terlibat bertugas di setiap TPS wilayah kabupaten Siak saat Pemilu 2024.

Perintah Kapolres Siak tersebut berjalan dengan baik, seperti contohnya yang sudah di lakukan oleh personel Bidokkes Polres Siak, di Kantor PPK Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak.

AKBP Asep Sujarwadi mengatakan, tujuan pemeriksaan kesehatan kepada Personel PAM TPS dan Petugas PPS untuk memastikan kondisi kesehatan bagi petugas yang sudah atau sedang melaksanakan tugas.

"Kami belajar dari pengalaman pemilu sebelumnya di tahun 2019 silam, bahwa banyak sekali anggota PPS yang drop kesehatannya, bahkan sampai ada yang meninggal dunia usai pelaksanaan pemilu, dan kami mengupayakan untuk pencegahan", ungkap Kapolres Siak, Jumat (16/2/2024).

"Selain pemeriksaan kesehatan, kami juga memberikan multivitamin kepada personel yang PAM TPS dan Petugas PPS lainnya agar kesehatannya tetap terjaga dan tetap prima," pungkas Asep Sujarwadi.

(Arief Setyadi )

      
