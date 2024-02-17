Kisah Soekarno Menemukan Tuhannya saat Mau Dieksekusi Mati oleh Belanda

SOEKARNO berulang kali ditangkap oleh pasukan Belanda pada masa penjajahan. Sang proklamator bahkan sudah pernah divonis untuk dieksekusi mati karena perjuangannya dianggap sangat mengganggu kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Tapi, Bung Karno selamat berkat pertolongan Allah SWT.

Kisah Soekarno akan dieksekusi mati oleh regu tembak Belanda pernah diulas oleh Majalah Api Islam terbitan 1962 dengan judul “Soekarno Menemukan Tuhannya”.

Dalam tulisan itu dikisahkan Soekarno sedang ditahan di sebuah daerah bernama Dicool. Kemudian ada seorang penjaga tahanan yang sering mengawal Bung Karno ikut rapat dengan kepala tahanan Belanda.

BACA JUGA:

Dalam rapat itu, dia mendengar kalau Soekarno sudah divonis hukuman mati dan akan segera dieksekusi oleh regu tembak jitu. Usai rapat, sang penjaga tahanan berlari tergopoh-gopoh menghampiri Soekarno memberi tahukan apa yang baru saja didengarnyak.