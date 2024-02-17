Enam Petugas KPPS di Jabar Meninggal Dunia, Ribuan Lainnya Tumbang karena Sakit

BANDUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat mencatat, sebanyak enam petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia sejak 14-15 Februari 2024.

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar, Hedi Ardia mengatakan, sedangkan untuk petugas KPPS yang jatuh sakit berjumlah 1.995 orang.

"Yang meninggal enam orang," ucap Hedi saat ditemui di Jalan Cianjur, Kota Bandung, Jumat (16/2/2024).

Hedi mengungkapkan, keenam petugas yang gugur itu tersebar di sejumlah kabupaten/kota, yakni Kabupaten Garut 2 orang, Kabupaten Sukabumi 1 orang, Tasikmalaya 1 orang, dan Kabupaten Bogor 2 orang.