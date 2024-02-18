Advertisement
HOME NEWS JATENG

Hendak Pasang Kabel Internet, Petugas Tewas Tersengat Listrik Tegangan Tinggi

Eka Setiawan , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |19:57 WIB
Hendak Pasang Kabel Internet, Petugas Tewas Tersengat Listrik Tegangan Tinggi
Pekerja tewas kesetrum listrik (Foto: dok Basarnas)
A
A
A

 

SEMARANG - Seorang petugas Telkom tewas setelah tersengat listrik tegangan tinggi saat memasang jaringan internet di Sembungharjo RT6/RW7, Genuk, Kota Semarang, Minggu (18/2/2024).

Korban bernama M. Asyadi (59). Insiden terjadi sekira pukul 12.05 WIB. "Korban tersengat saat hendak menarik kabel jaringan dari tiang listrik," ujar Kepala Basarnas Semarang Budiono.

Dia menjelaskan bahwa saat itu korban bersama anaknya yang juga petugas Telkom hendak memasang jaringan internet di daerah Gebang Anom Raya Genuk Semarang. Posisi kabel sendiri harus ditarik dari tiang listrik PLN di atas atap sebuah bangunan bekas pabrik.

Saat menarik kabel tersebut secara tidak sengaja kepala bagian kiri korban menyenggol kabel tegangan tinggi PLN sehingga korban langsung terpental dan mengalami luka bakar. Korban pun meninggal dunia di lokasi kejadian.

"Tubuh korban dievakuasi dibawa turun oleh tim dari Basarnas Semarang dan juga petugas dari Damkar, petugas dari Inafis Polda juga melakukan penanganan," imbuhnya.

"Atas permintaan keluarga, korban langsung dibawa ke rumah duka. Terimakasih Tim SAR gabungan atas kerjasamanya dan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan Basarnas bisa menghubungi ke nomor 024-115. Pelayanan operasi SAR gratis" pungkas Budiono

(Fakhrizal Fakhri )

      
Telusuri berita news lainnya
