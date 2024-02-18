Mau Menang Pemilu, Caleg Ramai-Ramai Ngalap Berkah di Makam Mama Eyang Rende

BANDUNG BARAT - Makam Mama Kiai Ahmad Zakariyya atau Mama Eyang Rende di Kampung Rende RT 01/02, Desa Rende, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat banyak didatangi para caleg jelang Pemilu 2024.

"Banyak caleg pada datang, biasa. Tapi gak dihitung, mungkin ada lebih dari 100. Ada yang izin dulu, ada juga yang langsung ziarah," ungkap H. Dede Muhammad Sirojuddin (47), keturunan ketiga Mama Eyang Rende, Senin (12/2/2024).

Menurutnya, para caleg mulai berdatangan sejak Pemilu 2024 dimulai. Caleg yang datang bukan hanya berasal dari wilayah Bandung Barat saja, melainkan ada juga dari berbagai luar daerah lainnya karena memang nama petilasan Mama Eyang Rende merupakan wali yang sudah diketahui banyak orang.

BACA JUGA: