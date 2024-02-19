Petugas Linmas di Malang Meninggal Usai Kelelahan Jaga TPS 2 Malam

MALANG - Satu orang Linmas di Kota Malang meninggal dunia usai mengamankan Pemilu 2024. Korban atas nama Marajani (67) warga Jalan Teluk Pelabuhan Ratu Gang Semar RT 6 RW 2, Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, diketahui meninggal dunia pada Senin pagi (19/2/2024).

Terlihat suasana sedih masih terasa usai jenazah Marjani (67) dimakamkan pada Senin pagi di rumah duka. Terlihat pihak keluarga dan kerabat masih berdatangan untuk melayat menyampaikan rasa duka cita.

Siti Khoiriyah, istri korban menuturkan, bila suaminya tiba-tiba tak sadarkan diri pada Senin pagi (19/2/2024) usai sempat mengeluh tidak enak badan beberapa hari pasca mengamankan pesta demokrasi Pemilu 2024. Korban memang menjadi salah satu sejumlah Linmas yang berjaga di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Sempat ngeluh kecapekan habis tugas. Tugas hampir dua malam jaga TPS tanggal 13 (Februari) malam, baru pulang 15 Februari jam 8 pagi. Tadi pagi itu mau mengeluarkan sepeda motor sudah duduk di bawah motor, dibawa ke kamar," ujar Siti Khoiriyah,ditemui MPI di rumah duka Senin siang.

Kemudian ia memanggil dokter yang biasanya menangani suaminya, ia awalnya mengira penyakit asam lambung Marjani kambuh sehingga ia langsung lemas dan pingsan. Tetapi ketika dokter datang sekitar pukul 06.30 WIB, dan memeriksa kondisi Marjani diketahui nyawanya sudah tidak ada.

"Ya saya pikir cuma dari asam lambung, waktu di kamar itu sudah menyadari nggak ada. Manggil dokter, manggil keluarga juga, dokter suruh periksa lagi, dokter ke sini setengah 7, dokternya meriksa, katanya sudah nggak ada," ungkap dia.

Perempuan berusia 56 tahun ini tak menyangka Pemilu ini menjadi tugas terakhir sang suami, usai puluhan tahun bertugas sebagai Linmas dan mengamankan Pemilu. Dimana sang suami bertugas di Pemilu 2024 ini sejak Selasa malam 13 Februari 2024 di TPS Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, hingga baru pulang ke rumah Kamis 15 Februari 2024 pukul 08.00 WIB.

"Jam 8 malam tanggal 13 (Februari) malam itu baru berangkat jaga TPS, terus esok besoknya jaga seharian, satu malam lagi baru pulang, pulang jam 8 tanggal 15 (Februari)," bebernya.