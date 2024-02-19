Advertisement
HOME NEWS JATIM

Linmas Meninggal Usai Nonstop 48 Jam Jaga TPS, Keluarga: Bapak Tulang Punggung Keluarga

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |20:35 WIB
Linmas Meninggal Usai Nonstop 48 Jam Jaga TPS, Keluarga: Bapak Tulang Punggung Keluarga
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

MALANG - Seorang petugas Linmas di Kota Malang meninggal dunia usai mengamankan Pemilu 2024 selama dua hari nonstop. Petugas Linmas bernama Marjani (67) warga Jalan Teluk Pelabuhan Ratu Gang Semar RT 6 RW 2 Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, itu meninggal dunia pada Senin pagi (19/2/2024) sekitar pukul 06.30 WIB.

Siti Khoiriyah, istri korban menuturkan sebelum meninggal dunia suaminya memang sempat berjaya di TPS sejak Selasa malam 13 Februari 2024 hingga Kamis pagi (15/2/2024). Suaminya baru pulang dan tiba di rumah Kamis pagi sekitar pukul 08.00 WIB.

"Sebelum ke TPS itu sudah sakit, sakit katanya badannya nggereges (demam) biasa, terus dari TPS masih sakit, nggak tahu sewaktu jaga itu gimana," ujar Siti Khoiriyah, ditemui di rumah duka, pada Senin siang (19/2/2024).

Selama di TPS penuturan sang suami, Marjani tidur hanya 15 menit dari total bekerja 48 jam. Hal ini diduga membuat penyakitnya kambuh, apalagi Marjani punya riwayat asam lambung dan darah tinggi, meski selama ini tak pernah mengeluhkan sakit.

"Sehabis dari TPS masih sakit itu kata dokter kena asam lambung. Waktu di TPS itu katanya nggak ada tidur, tidurnya cuma seperempat jam saja dari dua malam jaga itu," terangnya.

Kondisi itulah yang membuat Marjani sempat tumbang sepulang dari tugas pada Kamis 15 Februari 2024. Bahkan oleh keluarganya ia dibawa periksa ke dokter sore harinya, tapi kemudian hari berikutnya bisa beraktivitas normal lagi.

"Tapi tadi pagi itu pas mau mau mengeluarkan motor, mau berangkat kerja sudah pakai seragam satpam, duduk di bawah lemas, sudah nggak sadar, diangkat sama adiknya dibawa ke kamar," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
