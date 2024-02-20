Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Batasi Akses Jamaah Muslim ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Selama Bulan Ramadhan

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |18:23 WIB
A
A
A

YERUSALEM Israel akan membatasi beberapa akses bagi jamaah Muslim ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem selama bulan suci Ramadhan mendatang sesuai dengan kebutuhan keamanan.

Hal ini diungkapkan kantor Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu pada Senin (19/2/2024).

Ditanya tentang kemungkinan memblokir akses bagi Muslim Israel ke Al-Aqsa, kantor Netanyahu mengatakan: “Perdana menteri membuat keputusan yang seimbang untuk memungkinkan kebebasan beribadah sesuai kebutuhan keamanan yang ditentukan oleh para profesional.”

Menteri Keamanan Publik Itamar Ben Gvir, mitra koalisi sayap kanan di pemerintahan Netanyahu, mengatakan mereka yang membenci Israel akan menggunakan momen Ramadhan tersebut untuk menunjukkan dukungan terhadap kepemimpinan Hamas dan menghasut kekerasan.

“Masuknya puluhan ribu haters dalam perayaan kemenangan di Temple Mount merupakan ancaman keamanan bagi Israel,” kata Ben Gvir.

Hamas, musuh utama Israel dalam perang Gaza, mengecam usulan pembatasan tersebut dan meminta warga Palestina untuk melakukan mobilisasi melawan pembatasan tersebut.

Hamas menyebut usulan pembatasan tersebut sebagai“kelanjutan dari kriminalitas Zionis dan perang agama yang dipimpin oleh kelompok pemukim ekstremis dalam pemerintahan pendudukan teroris terhadap rakyat Palestina.

Halaman:
1 2
      
