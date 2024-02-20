5 Fakta Geng Tai SMA Binus yang Viral Lakukan Kekerasan Hingga Jatuh Korban

JAKARTA - Media sosial khususnya X (sebelumnya Twitter) dihebohkan dengan sebuah utas yang menceritakan adanya dugaan perundungan di Binus School Serpong, Tangerang Selatan, Banten.

Utas tersebut disebarkan oleh akun @Bos Purwa, ia mengatakan adanya seorang anak yang dipukuli belasan seniornya dari Geng Tai hingga masuk rumah sakit.

Cuitan tersebut diunggah pada Minggu (18/2/2024). Hingga Senin sore, unggahan telah disaksikan sedikitnya 4 juta kali.

Okezone merangkum 5 fakta tentang Geng Tai SMA Binus. Berikut ulasannya:

1. Polisi Dalami Kasus Geng Tai SMA Binus Lakukan Perundungan

Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan, AKP Alvino membenarkan adanya aksi kekerasan tersebut. Dan terdapat korban akibat kekerasan yang dilakukan.

Alvino mengatakan Polres Kota Tangsel sudah menindaklanjuti kasus perundungan tersebut. "Penyidik mendatangi rumah sakit untuk minta keterangan klarifikasi kepada korban, serta cek TKP," ucapnya. Ia mengatakan sementara satu korban yang dirawat.

2. Geng Tai SMA Binus Sudah Berlangsung Sembilan Generasi

Perundungan tersebut dilakukan oleh sebuah geng yang terdapat dalam sekolah tersebut bernama Geng Tai (GT). Geng tersebut telah berjalan selama sembilan generasi. Geng ini dipimpin oleh siswa-siswa kelas 12 yang mereka sebut agit.

3. Geng Tai SMA Binus Biasa Berkumpul di Warung Belakang Sekolah

Para agit akan mencari anggota baru untuk masuk geng mereka. Mereka biasanya berkumpul di sebuah warung kecil di belakang sekolah yang diberi nama Warung Ibu Gaul. Mereka selalu berkumpul di sana sepulang sekolah, di sana mereka melakukan tindakan menyimpang seperti merokok, vaping, dan kekerasan.