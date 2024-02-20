Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Geng Tai SMA Binus yang Viral Lakukan Kekerasan Hingga Jatuh Korban

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |07:00 WIB
5 Fakta Geng Tai SMA Binus yang Viral Lakukan Kekerasan Hingga Jatuh Korban
Geng Tai SMA Binus Serpong
A
A
A

JAKARTA - Media sosial khususnya X (sebelumnya Twitter) dihebohkan dengan sebuah utas yang menceritakan adanya dugaan perundungan di Binus School Serpong, Tangerang Selatan, Banten.

Utas tersebut disebarkan oleh akun @Bos Purwa, ia mengatakan adanya seorang anak yang dipukuli belasan seniornya dari Geng Tai hingga masuk rumah sakit.

Cuitan tersebut diunggah pada Minggu (18/2/2024). Hingga Senin sore, unggahan telah disaksikan sedikitnya 4 juta kali.

Okezone merangkum 5 fakta tentang Geng Tai SMA Binus. Berikut ulasannya:

1. Polisi Dalami Kasus Geng Tai SMA Binus Lakukan Perundungan

Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan, AKP Alvino membenarkan adanya aksi kekerasan tersebut. Dan terdapat korban akibat kekerasan yang dilakukan.

Alvino mengatakan Polres Kota Tangsel sudah menindaklanjuti kasus perundungan tersebut. "Penyidik mendatangi rumah sakit untuk minta keterangan klarifikasi kepada korban, serta cek TKP," ucapnya. Ia mengatakan sementara satu korban yang dirawat.

2. Geng Tai SMA Binus Sudah Berlangsung Sembilan Generasi

Perundungan tersebut dilakukan oleh sebuah geng yang terdapat dalam sekolah tersebut bernama Geng Tai (GT). Geng tersebut telah berjalan selama sembilan generasi. Geng ini dipimpin oleh siswa-siswa kelas 12 yang mereka sebut agit.

3. Geng Tai SMA Binus Biasa Berkumpul di Warung Belakang Sekolah

Para agit akan mencari anggota baru untuk masuk geng mereka. Mereka biasanya berkumpul di sebuah warung kecil di belakang sekolah yang diberi nama Warung Ibu Gaul. Mereka selalu berkumpul di sana sepulang sekolah, di sana mereka melakukan tindakan menyimpang seperti merokok, vaping, dan kekerasan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184147/bullying-Gb78_large.jpg
Polisi Cek Rekam Medis Korban Usut Dugaan Bullying di SMPN 19 Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/340/3177686/timothy-9Eju_large.jpg
Tragedi Kematian Timothy Anugerah Mahasiswa Unud Diduga Korban Bullying
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/340/3176206/siswa-rMWf_large.jpg
Siswa SMP Grobogan Tewas dengan Tengkorak Retak, Sempat Dua Kali Diadu Duel 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/519/3158628/perundungan-zQRm_large.jpg
Video Perundungan Brutal Gegerkan Bondowoso, 6 Santri  Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/340/3144670/siswa_sd_di_riau_meninggal_disebut_jadi_korban_bully_ini_faktanya-Uboq_large.jpg
Siswa SD di Riau Meninggal Disebut karena Dibully, Ini Faktanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/519/3112661/polisi_tangkap_pelaku_bullying_remaja_cantik_yang_viral_di_malang-EG2a_large.jpg
Polisi Tangkap Pelaku Bullying Remaja Cantik yang Viral di Malang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement