HOME NEWS JATENG

Polda Jateng Bongkar Praktik Penyalahgunaan 43 Ton Solar Subsidi di Pelabuhan Jongor Tegal, Modusnya Klasik

Eka Setiawan , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |02:02 WIB
A
A
A

SEMARANG – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng melalui Subdirektorat IV/Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) membongkar praktik penyalahgunaan solar subsidi di Kawasan Pelabuhan Jongor, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.

Dari penggerebekan di akhir Januari lalu, sebanyak 43 ton solar subsidi ditemukan di sana. Informasi awal, praktik ini sudah berjalan sejak 6 bulan terakhir.

“Sebanyak 43 ton di satu TKP ini tergolong besar. Kami ungkap akhir Januari, sekarang sudah naik ke tahap penyidikan,” kata Direktur Reskrimsus Polda Jateng Kombes Pol Dwi Subagio di kantornya, Senin (19/2/2024).

Kombes Dwi menyebut, ada 3 tangki yang saat ini diamankan penyidik dan masih berada di TKP di Kawasan Pelabuhan Jongor, Kota Tegal itu. PT. SGT, sebut Kombes Dwi, yang sementara ini didalami dari temuan tersebut.

Halaman:
1 2
      
