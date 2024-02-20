Viral Timses Caleg di Enrekang Datangi Warga Minta Uang Serangan Fajar Dikembalikan

ENREKANG - Viral di media sosial seorang wanita yang diduga tim sukses salah satu calon Anggota DPRD di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan mendatangi rumah warga dan meminta kembali uang yang telah diberikan sebelum hari pencoblosan.

Video berdurasi dua menit tersebut tersebar luas di sejumlah platform media sosial, sehingga mendapat berbagai tanggapan dari warganet. Mereka menilai oknum tim sukses salah satu Caleg DPRD Enrekang itu sangat arogan.

BACA JUGA:

Dalam video tersebut oknum tim sukses itu meminta uang untuk dikembalikan. Terjadi adu mulut dengan warga yang diduga terjadi di daerah pemilihan tiga Kabupaten Enrekang, tepatnya di Desa Pana, Kecamatan Alla.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Enrekang telah menerima laporan terkait dengan dugaan praktik money politic atau ‘serangan fajar’ yang dilakukan tim sukses salah seorang caleg di dapil tiga Enrekang itu.

BACA JUGA:

Viral Lampu Taman di Kelapa Gading Dicuri, Polisi Turun Tangan

“Bawaslu akan melakukan tindakan tegas atas perbuatan salah satu oknum tim sukses dan caleg tersebut,” ucapnya, Selasa (20/2/2024).